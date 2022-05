Polizisten suchen in der Nacht nach Spuren der Schiesserei auf dem Hamborner Altmarkt in Marxloh.

Nordrhein-Westfalen Auseinandersetzung mit Schusswaffen: Verletzte in Duisburg

Bei einer Auseinandersetzung mit Schusswaffen sind in Duisburg vier Personen verletzt worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren auf dem Hamborner Altmarkt in Duisburg 80 bis 100 Personen aufeinander getroffen. Dabei sei es zu Auseinandersetzungen gekommen. Auch Schüsse seien gefallen. Vier Verletzte würden derzeit in Krankenhäusern behandelt, berichtete die Polizei. Mehrere Personen seien in Gewahrsam genommen worden. Der Hintergrund des Geschehens sei noch unklar.

