Ostern: Wetter - Scheint Sonne an den Feiertagen?

Wer an Ostern Lust auf Action hat, der sollte sich auf den Weg in den Garten machen und diese drei lustigen Spiele ausprobieren.

Feiertage Ostern in Deutschland: So wird das Wetter an den Feiertagen

Ende der Woche beginnen die Osterfeiertage. Viele Deutsche nutzen die freien Tage, um dem typischen Aprilwetter hierzulande zu entkommen. Wer über Ostern nicht verreisen will, muss auf gutes Wetter allerdings nicht unbedingt verzichten.

Vor allem vor den Ostertagen, die traditionell mit Gründonnerstag beginnen, scheint vielerorts die Sonne. Was das tatsächliche Osterfest die Tage darauf betrifft, kommt es zu regionalen Unterschieden. Lesen Sie hier, wie das Wetter an Ostern bundesweit wird.

Ostern: So wird das Wetter in Deutschland

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte, steht am Mittwoch der bundesweit wärmste Tag bevor. Mit Temperaturen zwischen 19 bis 25 Grad erreicht die bisher ohnehin milde Woche einen sonnigen Rekord. Und das nach dagegen winterlichen Temperaturen in der Woche zuvor.

Was die zweite Wochenhälfte und damit den Beginn der Ostertage betrifft, könnte das Wetter dem DWD zufolge am Freitag wechselhafter ausfallen.

Von milden 16 bis 21 Grad in Baden-Württemberg und im Saarland bis zu mittelmäßigen 11 bis 15 Grad in Berlin und etwas kühleren Temperaturen von 10 bis 13 Grad in Sachsen ist über die Ostertage vielseitiges Wetter angesagt. Selbst in den sonnigeren Regionen sind leichter Regen und Wolken nicht ausgeschlossen. (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.morgenpost.de