Beckhams: Sohn Brooklyn heiratet Nicola Peltz – SO läuft die Hochzeit

Seine erste Promi-Hochzeit erlebte Brooklyn Beckham im Alter von vier Monaten – die seiner Eltern. Spice-Girls-Sängerin Victoria Adams (heute 47) und der britische Fußballnationalheld David Beckham (heute 46) zogen 1999 alle Prunk-Register, die bis dahin Royals vorbehalten waren: Feier in einem irischen Schloss, goldene Tiara, zwei XXL-Throne.

Nun ist der Erstgeborene selbst an der Reihe. Am Samstag sagen der 23-Jährige und die US-Schauspielerin Nicola Peltz (27) „Yes I will“ zueinander. Bei solchen frühkindlichen Prägungen wundert es nicht, dass auch die Hochzeit des Juniors ein stolzes Budget veranschlagt: rund drei Millionen Euro. Sie gilt jetzt schon als Society-Ereignis des Jahres.

2019 hatten sich die beiden auf dem Coachella-Festival in Kalifornien kennengelernt. 2020 posteten sie ihre Verlobung und ihr Vorhaben, „den Rest des Lebens“ miteinander zu verbringen. Ein langer Zeitraum, erst recht wenn man wie Brooklyn erst 23 ist. Doch Beckham jr. genießt die volle Unterstützung seiner Eltern. Mehr zum Thema: Einbruch bei den Beckhams - David und Victoria waren Zuhause

Brooklyn Beckhams Schwiegervater ist Milliardär

Denn auf das 450-Millionen-Euro-Vermögen der Familie Beckham hat die Braut es nicht abgesehen: Der Brautvater, Hedgefonds-Manager Nelson Peltz, ist Milliardär. So war es auch der 79-jährige Patriarch, der auf einen Ehevertrag bestand. Als die Tinte unter den Unterschriften getrocknet war, stellte er den Familiensitz in Palm Beach in Florida für die Hochzeit zur Verfügung.

Zu schön: Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) auf der New Yorker Met-Gala im September. Foto: Taylor Hill / WireImage

Drei Hochzeitskleider wird die Braut Berichten nach tragen, zwei von Valentino, das dritte Kleid ist von Schwiegermutter Victoria Beckham. Man will es sich ja nicht verscherzen.

Vier der fünf Spice Girls werden erwartet, Schauspielerin Eva Longoria, Brooklyn Beckhams Patentante Liz Hurley, Topmodel Gigi Hadid, Madonnas Sohn Rocco Ritchie. Rapper Snoop Dogg will als DJ für die Musik sorgen. Auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sind eingeladen. Die Exklusivrechte für die Berichterstattung ergatterte die „Vogue“. Als Hochzeitsgeschenk wollen die Freunde für einen Allflug mit Richard Bransons Unternehmen Virgin Galactic zusammenwerfen.

Die Herkunft der Braut ist ganz nach dem Geschmack der ehrgeizigen Beckhams, bedeutet sie doch die Verbindung zweier Dynastien, die eine etwas reicher, die andere etwas berühmter. Es entsteht: ein transatlantischer Mega-Clan.

Öffentlichkeit nimmt Beckham jr. hart ran

Nelson Peltz, in dritter Ehe mit einem Ex-Model verheiratet, hat zehn Kinder, die meisten haben es ebenfalls zu Macht und Einfluss gebracht. Einzig dass Vater Peltz eifrig Geld sammelte für die Wiederwahl von Donald Trump, passte den liberalen Beckhams nicht ganz. Doch nachdem Trump-Anhänger das Kapitol stürmten, brach der Milliardär mit dem Ex-Präsidenten – manche Dinge erledigen sich tatsächlich wie von selbst.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz muss das Leben so mühelos vorkommen, als schneide man mit dem Messer eine Hochzeitstorte. Beckham, erfolgreich als Model, wird jedoch von der Öffentlichkeit immer daran erinnert, dass seine Lebensumstände herausragend sind, nicht er selbst. Sein Fotobuch, das der Collegeabbrecher mit 18 veröffentlichte, wurde zum Internet-Witz, bis der Verlag erklärte: „Es ist ein Buch von einem Kind für Kinder.“

Brooklyn Beckhams (l.) Eltern sind Fußballlegende David Beckham und Designerin Victoria Beckham. Foto: Karwai Tang / WireImage

Für 100.000 Dollar pro Episode produziert er nun Kochvideos. „Er kocht so gut wie seine Mutter singt“, lautete der Spott. Außerdem mangle es ihm an „Humor, Spontaneität, Anteilnahme“. Seine Verlobte sieht das anders: „Oh mein Gott, das ist unglaublich“, jubelt sie über ein Schokodessert.

Dann denken die beiden über ihre jeweilige Junggesellinnenabschiedsparty nach. Nicola Peltz: „Wir haben jetzt schon Panik, eine Nacht getrennt zu sein.“