Gemischte Gefühle über Wegfall der Masken

Fr, 01.04.2022, 17.39 Uhr

Geimpft, getestet, genesen? In Berlin sind diese Corona-Beschränkungen jetzt weggefallen; Masken müssen jetzt ebenfalls nicht mehr getragen werden. AFP hat Gäste eines Cafés gefragt, was sie von der neuen Lockerheit halten. IMAGES AND SOUNDBITES