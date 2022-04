Neues Corona-Infektionsschutzgesetz: Welche Regeln gelten jetzt?

Fr, 01.04.2022, 11.49 Uhr

Am Samstag läuft die Übergangsfrist für die breit angelegten Corona-Schutzmaßnahmen aus. Das neue Infektionsschutzgesetz legt nur fest, was die Bundesländer machen dürfen. Welche Basisschutzmaßnahmen gelten und was sieht die Hotspot-Regelung vor?