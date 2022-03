Oscar-Ohrfeige: Will Smith wollte Gala offenbar nicht verlassen

Oscar-Ohrfeige: Will Smith wollte Gala offenbar nicht verlassen

Do, 31.03.2022, 10.59 Uhr

Nach seiner Ohrfeige gegen den Komiker Chris Rock bei der Oscars-Gala soll sich US-Schauspieler Will Smith trotz Aufforderung geweigert haben, die Gala zu verlassen. Das erklärt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Oscars verleiht und offenbar ein Disziplinarverfahren gegen Smith eingeleitet hat.