Oscars: Will Smith entschuldigt sich - Drohen Konsequenzen?

Die 94. Oscars wurden unverhofft zu einem Abend, der in die Filmgeschichte eingehen dürfte – und das mal ausnahmsweise nicht wegen der Verleihung der goldenen Statue: Der Abend wurde von einer filmreifen Prügelszene auf offener Bühne, in die der beste männliche Darsteller Will Smith verwickelt war, überschattet.

Auch an anderer Stelle gab es Überraschungen: Anstelle des zwölffach nominierten Alternativ-Westerns "The Power of the Dog" gewann die Lebensmut verströmende Gehörlosen-Tragikkomödie "Coda" von Siân Heder, produziert von Apple TV+, als bester Film. Zum ersten Mal in der Geschichte des renommiertesten Filmpreises hat damit ein Streaming-Dienst die Königsdisziplin der Academy für sich entschieden.

Ohne Worte war das ungläubige Staunen und Erschrecken, dass der Aufreger des Abends hervorrief: Will Smith, nominiert für das Tennis-Epos "King Richard", in dem er den Vater der Filzball-Ikonen Venus uns Serena Williams spielt, ging vor laufender Kamera auf die Bühne und schlug dem für die Kategorie "Bester Dokumentarfilm" aufgebotenen mit voller Wucht ins Gesicht.

Foto: Robyn Beck / AFP

Haarlos durch Krankheit: Jada Pinkett Smith leidet an Alopezie

Der schwarze Comedian, bekannt für seine flinke Zunge, hatte eine von Smith als ehrenrührig und geschmacklos empfundene Bemerkung über die kurzen Haare von Smiths Frau Jada Pinkett Smith gemacht. Er verglich ihre Frisur mit dem kahlgeschorenen Haupt von Demi Moore's 97er Film-Charakter "G.I. Jane". Pinkett Smith verdrehte die Augen, blickte zu ihrem Ehemann. Die Schauspielerin leidet an Alopezie (kreisrunder Haarausfall). Smith, der anfangs lachte, stand auf, ging auf die Bühne und schlug zu.

Für einige Schrecksekunden war der Ton der Liveübertragung in den USA ausgeschaltet. Smith ging zurück an seinen Platz, schimpfte weiter lautstark: "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund." Das Publikum im Dolby Theatre von Hollywood war geschockt. Auch Rock selbst stammelte hilflos grinsend etwas von der "größten Nacht in der Geschichte des Fernsehens". Danach versuchten Schauspiel-Titan Denzel Washington und andere Smith zu beruhigen.

Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes (v.l.n.r.) führten mit fiesen Spitzen und Showeinlagen durch den Abend. Foto: Robyn Beck / AFP

Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Schauspieler Will Smith (r.) sorgte bei den Oscars für eine filmreife Prügelszene: Er schlägt dem Comedian Chris Rock mit voller Wucht ins Gesicht. Foto: Robyn Beck / AFP

Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Jessica Chastain hält ihren Oscar in der Hand. Die Schauspielerin bekam die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem Film "The Eyes of Tammy Faye". Foto: David Livingston/Getty Images

Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Tristan Myles, Brian Connor, Paul Lambert, Gerd Nefzer jubeln über ihren Oscar für die visuellen Effekte im Sci-Fi-Epos "Dune". Foto: Mike Coppola/Getty Images

Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Oscar-Preisträgerin Billie Eilish sang ihren Song "No time to die" in einer Gänsehaut-Performance live. Foto: Robyn Beck / AFP



Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Ihm gehörte mit der bewegendeste Moment des Abends: Troy Kotsur. Der gehörlose Schauspieler ist bester Nebendarsteller. Foto: VALERIE MACON / AFP

Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Für Will Smith war es ein besonders denkwürdiger Abend. Zuerst verpasste er Chris Rock vor der Weltöffentlichkeit eine schallende Ohrfeige - dann gewann er für "King Richard" den Oscar als bester Hauptdarsteller. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Die Ukraine-stämmige Mila Kunis erinnerte an die instabile Weltlage. Foto: Robyn Beck / AFP

Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Die Sängerin H.E.R. im Backstagebereich. Foto: Al Seib/A.M.P.A.S. via Getty Images

Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Die gehörlose Schauspielerin Marlee Maitlin bei den Academy Awards. Foto: Al Seib/A.M.P.A.S. via Getty Images



Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Zooey Deschanel und Jonathan Scott posieren bei der Vanity Fair Oscar-Party für die Fotografierenden. Foto: Frazer Harrison/Getty Images

Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Schauspielerin Ariana De Bose auf dem Governors Ball in Hollywood. Kurz zuvor bekam sie den Oscar als beste Nebendarstellerin in "West Side Story". Foto: VALERIE MACON / AFP

Oscars 2022: Die besten Bilder der Preisverleihung Die Neuseeländerin Jane Campion mit ihrem Oscar für die beste Regie bei "The Power of the Dog". Foto: Handout/A.M.P.A.S. via Getty Images

Will Smith entschuldigt sich bei der Academy

Als der 53-jährige Hollywood-Star wenige Minuten später den Hauptpreis für "" bekam, herrschte sekundenlang betretenes Schweigen im mit 2700 Leuten gefüllten Saal. Smith hatte Tränen in den Augen, als er sich für die Auszeichnung bedankte; die "echten" Venus und Serena Williams sahen zu.

Er stilisierte sich als Opfer von Zweifel, Spott und Beleidigungen und entschuldigte sich mit pathetischen Worten umständlich bei Academy und Kollegen für den Gewaltausbruch, nicht aber bei Chris Rock.

Smith versuchte nach seiner Ohrfeigen-Attacke Parallelen zur Hauptfigur seines Filmes zu ziehen. "Richard Williams war ein wilder Verteidiger seiner Familie", erklärte Smith. Die Liebe lasse einen verrückte Dinge machen. Der echte Richard Williams rügte Smith am Tag nach der Preisverleihung dafür.

Oscars: Veranstalter prüfen Konsequenzen für Will Smith

Nach der Ohrfeige prüfen die Veranstalter nun mögliche Konsequenzen. "Die Academy verurteilt die Handlungen von Herrn Smith bei der gestrigen Show", heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter vom Montag, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. "Wir haben offiziell eine formelle Untersuchung des Vorfalls begonnen und werden das weitere Verfahren und Konsequenzen prüfen."

Direkt nach der fast vierstündigen Show hatte der Produzent Will Packer es noch mit Galgenhumor versucht: "Ich hatte ja versprochen, dass es nicht langweilig wird." Damit scheint jetzt Schluss zu sein.

Will Smith entschuldigte sich auf Instagram bei Chris Rock

Smith entschuldigte sich unterdessen am Montag via Instagram nicht nur bei den Veranstaltern der Oscars, den Zuschauern und allen Beteiligten rund um den Film "King Richard", sondern diesmal auch bei Chris Rock. Der Vorfall sei ihm peinlich. "Mein Verhalten bei den gestrigen Academy Awards war inakzeptabel und unentschuldbar", schrieb Smith. "Witze auf meine Kosten sind Teil des Jobs, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich zu ertragen und ich habe emotional reagiert."

Was für Konsequenzen Smith drohen könnten, blieb zunächst unklar. In US-Medien wurde beispielsweise über einen Ausschluss aus der Oscar-Akademie spekuliert, eine Aberkennung seines Oscars wurde dagegen als unwahrscheinlich angesehen.

Vonseiten der Polizei drohen dem Schauspieler dagegen zunächst keine Konsequenzen. Komiker Rock habe zumindest vorerst keine Anzeige erstatten wollen, zitierte der TV-Sender CNN die Polizei in Los Angeles. (san/bml/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de