Zur "Earth Hour" geht in aller Welt das Licht aus

So, 27.03.2022, 11.41 Uhr

Der Louvre in Paris, die Christus-Statue in Rio de Janeiro: Zur Earth Hour sind Lichter in aller Welt ausgegangen. Die Umweltschutzorganisation WWF will mit der Aktion auf den Klimawandel aufmerksam machen.