Sommerzeit in Deutschland: Uhren werden in der Nacht umgestellt

In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt - und damit von der Normal- auf die Sommerzeit. Viele Deutsche halten wenig vom Hin und Her bei der Uhrzeit.

Für die beginnende Sommerzeit nehmen viele Menschen eine Stunde weniger Schlaf gerne in Kauf. An diesem Sonntag werden in Deutschland und den meisten Ländern Europas die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. Bis zum letzten Sonntag im Oktober gilt dann wieder die sogenannte Sommerzeit.

Für die Verbreitung der gesetzlichen Zeit in Deutschland zuständig ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Sie sorgt dafür, dass über einen Langwellensender mit Namen DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt/Main Funkuhren, Bahnhofsuhren und viele Uhren der Industrie mit der gesetzlichen Zeit versorgt werden.

Abschaffung nicht in Sicht

Das wird wohl auch noch einige Zeit so bleiben. Denn obwohl sich viele Menschen genervt vom doppelten Umstellen zeigen und Politiker teils schon das bevorstehende Ende verkündeten, ist eine Abschaffung nicht in Sicht. Laut US-Experten kann der Wechsel auf die Sommerzeit sogar krank machen.

