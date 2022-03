US-Patient zwei Monate nach erster Schweineherz-Transplantation gestorben

Mi, 09.03.2022, 17.06 Uhr

Zwei Monate nach der weltweit ersten erfolgreichen Schweineherz-Transplantation ist der Patient in den USA gestorben. Der Zustand des 57-jährigen David Bennett habe sich in den vergangenen Tagen zunehmend verschlechtert, teilte das Universitätsklinikum der University of Maryland mit.