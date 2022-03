Corona: Scholz hält an Impfpflicht fest ++ Kommen neue Regeln?

Das RKI meldet den siebten Tag in Folge steigende Corona-Zahlen

Bundeskanzler Olaf Scholz hält an den Plänen für eine Corona-Impfpflicht fest

Österreich schafft die allgemeine Impfpflicht wieder ab

Für Corona-Hotspots sollen nach dem 20. März spezielle Regeln gelten

Berlin. Nachdem es bei den Corona-Zahlen in Deutschland kurzzeitig einen Abwärtstrend gab, sind sie in den vergangenen Tagen wieder gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den siebten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Mittwochmorgen bei 1319,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 215.854 Corona-Neuinfektionen.

Trotz der steigenden Zahlen laufen die meisten Corona-Regeln am 20. März aus. Dafür sollen künftig spezielle Regeln in Hotspots gelten, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) am Mittwoch verkündeten. Bundeskanzler Olaf Scholz will zudem weiter an der geplanten Corona-Impfpflicht festhalten. Voraussichtlich Anfang April soll im Bundestag darüber entschieden werden.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Mittwoch, 9. März: Kretschmann nennt Corona-Pläne des Bundes "grob fahrlässig"

16.40 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der Bundesregierung im weiteren Kampf gegen die Pandemie grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen. Der Grünen-Politiker kritisierte die Pläne der Ampelregierung zum Corona-Schutz für die nächsten Monate. Es geht um eine neue Rechtsgrundlage, mit der nach dem von Bund und Ländern angepeilten Ende der meisten einschneidenden Alltagsbeschränkungen zum 20. März weiterhin Krisenmaßnahmen regional oder auf Landesebene möglich sein sollen.

Aus Kretschmanns Sicht haben die Länder damit viel zu wenige Instrumente zur Hand. "Die Pandemielage ist sehr volatil, die Zahlen steigen derzeit wieder", sagte Kretschmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb halte ich es für grob fahrlässig, wenn die Bundesregierung ohne Not wirksame Instrumente für den Notfall aus der Hand gibt."

Vor allem das Tragen von Masken bleibe als sehr effektives Mittel zentral, sagte Kretschmann - es werde aber nach dem Entwurf massiv beschnitten. "Das ist kein wirksamer Basiskatalog, sondern ein Rumpfgerüst. Dazu wird uns hier ein Hauruck-Verfahren aufgezwungen, dass die die Länder außen vor lässt." Wenn das Infektionsgeschehen wieder an Dynamik gewinne, dann sehe das neue Infektionsschutzgesetz ein "extrem kompliziertes Hotspotkonzept" vor. Den Ländern bleibe kaum Spielraum für schnelles, effektives Eingreifen. Die Reaktionsschnelligkeit sei aber der entscheidende Faktor für die erfolgreiche Kontrolle der Pandemie.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Foto: dpa

Scholz hält an Plänen für Corona-Impfpflicht fest

16.00 Uhr: Ungeachtet der Entscheidung der österreichischen Regierung, die allgemeine Corona-Impfpflicht vorerst auszusetzen, hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Ziel einer solchen Verpflichtung fest. Die Meinung des Kanzlers habe sich "nicht geändert", sagte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner am Mittwoch in Berlin. "Wir brauchen die allgemeine Impfpflicht, um uns für den Herbst und Winter vorzubereiten."

In dieser Sache sei sich Scholz mit den Regierenden aller 16 Bundesländer einig, betonte Büchner. Über die allgemeine Impfpflicht soll voraussichtlich Anfang April im Bundestag entschieden werden. Die österreichische Regierung hat die Aussetzung der Impfpflicht mit den meist milderen Verläufen von Corona-Erkrankungen durch die derzeit vorherrschende Omikron-Variante des Coronavirus begründet.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle älteren Corona-News finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.