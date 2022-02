Corona: Neue Corona-Regeln im März ++ Mallorca lockert drastisch

Mallorca hebt die meisten der noch geltenden Corona-Einschränkungen auf

Mallorca hebt die meisten der noch geltenden Corona-Einschränkungen auf Das RKI meldet am Montag 62.349 Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1238,2

Ab Anfang März gelten in Deutschland neue Corona-Regeln

Lockerungen betreffen die Gastronomie, Clubs und Veranstaltungen

In den Bundesländern beginnt die Impfung mit dem Novavax-Impfstoff

Berlin. Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken wieder. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1238,2. Vor eine Woche lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche noch bei 1346,8. Auch die Neuinfektionen haben abgenommen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 62.349 Corona-Neuinfektionen. Allerdings gehen Experten von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Währenddessen läuft auch die deutsche Impfkampagne weiter. Am Sonntag etwas mehr als 12.000 Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Dies ging am Montag aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 10.07 Uhr). Davon waren den Angaben zufolge rund 1000 Erstimpfungen. Heute starten zudem weitere Bundesländer mit Corona-Impfungen mit dem Novavax-Vakzin.







Corona-News von Montag, 28. Februar: Mallorca hebt fast alle Corona-Einschränkungen auf

20.04 Uhr: Mallorca hebt die meisten der noch geltenden Corona-Einschränkungen auf. Dies solle für alle Balearen-Inseln bereits mit der Veröffentlichung im Amtsblatt an diesem Dienstag gelten, teilte die Regionalregierung am Montag mit. Nur die weiterhin in ganz Spanien geltende Maskenpflicht in Innenräumen sowie das Rauchverbot in den Außenbereichen von Gaststätten bleiben im liebsten ausländischen Urlaubsziel der Deutschen bestehen.

Der Sprecher der Regionalregierung, Iago Negueruela, begründete die Entscheidung mit der guten Entwicklung der Infektionszahlen sowie mit der hohen Impfquote auf den Balearen. Abgeschafft werden zahlreiche Restriktionen - darunter die Beschränkungen der Besucherzahlen - etwa in der Gastronomie, im Nachtleben, bei Kultur-, Sport- und anderen Veranstaltungen sowie auch in Seniorenheimen. Viele der Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie waren auf den Balearen bereits in den vergangenen Wochen immer mehr gelockert worden.

Die Corona-Zahlen sinken auf Mallorca, den anderen Balearen-Insel und in ganz Spanien seit Wochen rapide. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen betrug auf den Balearen zuletzt 204, nachdem dieser Wert vor einem Monat noch bei mehr als 1400 gelegen hatte. Zum Vergleich: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Spanien landesweit bei 244. In Deutschland lag sie am Montag bei 1238,2.

Die eingezäunte Diskothek "Megapark" auf Mallorca. Die Vorbereitungen in der deutschen Urlauberhochburg laufen auf Hochtouren. Foto: dpa

Italien erhält erste Hilfen aus dem Aufbaufonds der EU

18.38 Uhr: Italien bekommt die erste Tranche aus dem milliardenschweren Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union. Die EU-Kommission gab grünes Licht für die Auszahlung von 21 Milliarden Euro. Rom hatte in Brüssel den ersten Teil von insgesamt 191 Milliarden Euro beantragt, nachdem Reformen auf den Weg gebracht worden waren als Voraussetzung für die Gelder. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen attestierte den Italienern in einer Videobotschaft "gute Fortschritte".

Die europäischen Mitgliedsstaaten müssten der Auszahlung aus dem "NextGenerationEU"-Plan nun nur noch offiziell zustimmen. Insgesamt 51 Reformziele hatte Rom bis Ende 2021 erreicht. In 2022 werden weitere 100 Maßnahmen angestrebt, etwa bei den Bereichen Bürokratieabbau und Justizreform. Italien ist das EU-Land, das den größten Anteil an dem mehr als 800 Milliarden Euro starken Paket zum Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie erhalten kann.

Mehr Zuschauer, weniger Verbote – neue Corona-Regeln ab Dienstag

17.15 Uhr: Anfang März sollen in Deutschland neue, lockerere Corona-Regeln gelten. Beschlossen hatten das Bund und Länder bei einem Corona-Gipfel im Feburar. Ab dem 4. März soll etwa in der Gastronomie wieder die 3G-Regel gelten. Clubs und Diskotheken werden wieder öffnen dürfen, allerdings unter 2G-plus-Regeln. Für Veranstaltungen gelten neue Obergrenzen für die Auslastung, Masken müssen aber weiter getragen werden.

Weitere Lockerungen sind dann ab dem 20. März vorgesehen. In letzter Instanz sollen die Bundesländer über die Regelungen selbst entscheiden dürfen. Wichtiger Richtwert für Lockerungen bleibt die Krankenhausauslastung. Maskenpflicht, Abstand-Halten und Hygieneregeln – etwa in Bussen und Bahnen oder Gebäuden – werden weiter ihre Gültigkeit behalten.

Neuer Corona-Impfstoff von Novavax nun in Berlin verfügbar

17.00 Uhr: In Berlin haben am Montag die ersten den neuen Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax bekommen. Ein Sprecher des Deutschen Rotem Kreuzes (DRK) sagte, allein im Impfzentrum Tegel hätten Interessierte für Montag ab 14.00 Uhr rund 200 Termine gebucht. Er sprach von einem vielversprechenden Start. Man hoffe nun, dass noch mehr Menschen auf die neue Möglichkeit aufmerksam werden und das Impfangebot auch nutzen. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin der Malteser, die die Drive-in-Impfstelle in Lichtenberg betreiben. Alle verfügbaren Termine für den ersten Impftag seien gebucht worden.

Das neue Vakzin von Novavax wird in den Impfstellen des Landes Berlin in Tegel und im Drive-in Lichtenberg angeboten. Etwa die Hälfte der zunächst 63. 000 Impfdosen, die Berlin erhalten sollte, sind dort eingeplant. Die Betreiber empfehlen, nach Möglichkeit vorher Termine zu buchen. Die andere Hälfte der fraglichen Impfdosen verteilt sich auf andere Stellen wie Haus- und Facharztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser.

"Deltakron": Neue Corona-Variante entdeckt

16.33 Uhr: Hohe Inzidenzen, aber weniger schwere Verläufe und Todesfälle: In den letzten Wochen hatte man immer mehr das Gefühl, dass die schlimmste Zeit der Pandemie überstanden sei. Doch einen neue Variante des Coronavirus könnte schlimmste Befürchtungen wahr werden lassen: Eine Kombination aus der Delta- und der Omikron-Variante, inoffiziell Deltakron genannt, verbreitet sich aktuell bereits in Großbritannien. Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, General Carsten Breuer, nannte sie zuletzt "ein mögliches Worst-Case-Szenario".

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News vom 27. Februar finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.