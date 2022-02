Putin zeigt sich in Ukraine-Krise unnachgiebig

Putin zeigt sich in Ukraine-Krise unnachgiebig

Mi, 23.02.2022, 15.56 Uhr

Russland Präsident Wladimir Putin hat in der Ukraine-Krise klargestellt, dass die Interessen seines Land für ihn "nicht verhandelbar" seien. Wenige Tage nach Moskaus umstrittener Anerkennung der beiden selbst ernannten Volksrepubliken in der Ostukraine sind russiches Krieggerät und Soldaten in der Grenzregion zu sehen.