Erdrutsche in Brasilien: Zahl der Toten steigt weiter

Sa, 19.02.2022, 15.24 Uhr

Die Zahl der Todesopfer nach den verheerenden Erdrutschen im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro ist weiter deutlich gestiegen. Die Behörden gaben die Zahl der Toten am Freitag mit mindestens 136 an, am Tag zuvor hatte sie bei 117 gelegen. Die Suche in der Stadt Petrópolis nach Vermissten in den Trümmern der durch die Erdmassen zerstörten Häuser geht weiter.