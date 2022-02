Proteste gegen Olympia in China: "Das ist eine Propaganda-Show"

Fr, 04.02.2022, 15.51 Uhr

Am Brandenburger Tor in Berlin versammeln sich am Tag der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking dutzende Aktivisten, um gegen Menschenrechtsverletzungen in China zu protestieren. Auch IOC-Präsident Thomas Bach wird kritisiert.