Corona: Stiko bereitet neue Empfehlung vor ++ Scholz hält an Regeln fest

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete bundesweite 7-Tage-Inzidenz hat erstmals die Schwelle von 1200 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1206,2 an.

Das RKI meldete am Mittwoch 208.498 Corona-Fälle in Deutschland

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1227,5

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will bald eine Empfehlung zur vierten Impfung abgeben

Bundeskanzler Olaf Scholz will weiter an den Corona-Einschränkungen festhalten

Berlin. Das Coronavirus hat Deutschland weiterhin fest im Griff. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 208.498 Fälle in Deutschland, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1227,5 – Höchstwerte in der Pandemie. Angesichts der hohen Werte rückt die Debatte über eine mögliche vierte Impfung immer mehr in den Fokus. Die Ständige Impfkommission (Stiko) will dazu nun bald eine Empfehlung abgeben, wie der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens unserer Redaktion sagte.

Auch eine Lockerung der bundesweiten Corona-Regeln ist weiterhin nicht in Sicht – auch wenn einige Bundesländer nun vorpreschen. In Schleswig-Holstein und Hessen wird die 2G-Regel im Einzelhandel aufgehoben. Finanzminister Christian Lindner fordert nun eine deutschlandweite Aufhebung bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen Mitte Februar.

Corona-News von Mittwoch, 2. Februar 2022: Italien lockert Corona-Maßnahmen für Ausländer

22.39 Uhr: Italien lockert seine Corona-Beschränkungen für ausländische Besucher. Der Ministerrat beschloss am Mittwoch in Rom, dass Ausländer künftig wieder in Hotels oder Restaurants gehen dürfen, auch wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Sie müssen aber einen Negativtest vorweisen. Die Neuregelung betrifft auch Touristen und Geschäftsleute, die mit einem nicht in der EU zugelassenen Präparat geimpft sind, etwa aus Russland oder China.

Zuletzt hatte sich die Tourismusbranche beschwert, weil Gäste zwar dank der 3G-Regel – also auch ungeimpft, aber negativ getestet – einreisen, dann aber nicht in Hotels oder Gaststätten gehen durften. Für Italiener gilt in der Gastronomie die 2G-Regel.

Stiko bereitet Empfehlung für vierte Impfung vor

22.00 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) bereitet eine Empfehlung zu einer vierten Impfung gegen das Coronavirus vor: "Die jüngsten Daten aus Israel legen nahe, dass eine vierte Dosis eine gewisse Verbesserung beim Schutz vor Infektion und eine deutlichere Verbesserung beim Schutz vor schwerer Erkrankung bewirkt", sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens unserer Redaktion.

"Die Stiko wird dazu demnächst eine Empfehlung abgeben." Es gehe zum jetzigen Zeitpunkt um eine zweite Auffrischungsimpfung mit den vorhandenen mRNA-Impfstoffen. Mit Blick auf die Impfstoffe, die an die Omikron-Variante angepasst wurden, müsse die Kommission dagegen zunächst auf die Daten aus den klinischen Studien von Moderna und Biontech/Pfizer warten, so Mertens. Lesen Sie dazu: Corona-Booster: Kann ich mir eine vierte Impfung holen?

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (STIKO), Thomas Mertens, ist eine zentrale Figur im Kampf gegen Corona. Er selbst sieht sich aber vor allem als Mediziner und Wissenschaftler. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen: Vierte Impfung für bestimmte Patientengruppen sinnvoll

21.30 Uhr: Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hält eine vierte Impfdosis für bestimmte Gruppen für sinnvoll: "Eine vierte Impfung mit den bisherigen Impfstoffen ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn die Immunantwort nach drei Impfungen beispielsweise bei alten und schwerer Vorerkrankten zu schwach ist", sagte Dahmen unserer Redaktion. Erste Daten aus Israel zeigten, dass gerade Menschen über 60 Jahre einen nochmals etwas besseren Schutz vor schwerer Erkrankung nach einer vierten Impfung haben könnten.

"Um Hausärzten und Patienten Orientierung zu geben, sollten die medizinischen Fachgesellschaften die bisher vorliegenden Daten zur vierten Impfung bei bestimmten Vorerkrankungen prüfen und gegebenenfalls Empfehlungen aussprechen", forderte Dahmen. Denkbar sei zum Beispiel, dass Patienten mit Erkrankungen des Immunsystems oder solche, die Medikamente einnehmen, die das Immunsystem schwächen, eine vierte Impfung bekommen sollten.

Scholz hält an Corona-Einschränkungen fest

21.24 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Voraussetzungen für Lockerungen in der Corona-Krise noch nicht erfüllt. "Die Lage ist nicht danach", sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend im ZDF-"heute journal". Auf die Frage, ob die Regierung in Dänemark mit dem jüngsten Verzicht auf praktisch alle Einschränkungen mehr Mut habe, sagte Scholz: "Ich glaube, wir machen das, was für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande richtig ist: nämlich dafür zu sorgen, dass wir möglichst viele Leben und möglichst viel Gesundheit schützen durch diese Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, einvernehmlich mit den Ländern, mit Beschlüssen im Deutschen Bundestag als Grundlage dafür und auch von einem sehr großen Konsens in Deutschland getragen."

Der Kanzler fügte hinzu: "Und gleichzeitig ist das die Voraussetzung dafür, dass wir auch, wenn wir den Höhepunkt der Infektionen hinter uns haben werden, dann über Lockerungsschritte entscheiden und beraten können. Aber da sind wir leider noch nicht angekommen." Die Debatte über eine Aufhebung von Maßnahmen in Deutschland hatte zuletzt trotz steigender Corona-Zahlen Fahrt aufgenommen.

