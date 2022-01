Staatsfolter in Syrien: Arzt in Frankfurt vor Gericht

In einem weiteren Prozess wegen Staatsfolter in Syrien muss sich vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main ein Arzt vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft Alaa M. Folter und die vorsätzliche Tötung eines Gefangenen vor.