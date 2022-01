Eurovision Song Contest: Alle Gewinner der Kult-Show

Der Eurovision Song Contest ist der größte Gesangswettbewerb der Welt. In diesem Jahr wird er bereits zum 66. Mal ausgetragen. Bisher haben sich 41 Länder angemeldet, um im italienischen Turin gegeneinander anzutreten.

Nachdem der ESC 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, holte sich im Jahr 2021 die Glamrock-Band Måneskin aus Italien den Titel – eine Überraschung, denn in den Jahren zuvor standen vor allem Popsongs oder Balladen in der Gunst der ESC-Fans. Lesen Sie hier: ESC-Teilnehmer mit 48 Jahren gestorben - an Covid-19

Das sind die ESC-Gewinner der vergangenen Jahre:

2021: Måneskin – "Zitti e buoni" (Italien)

Mit dem Titel "Zitti e buoni" ("Still und brav") holte sich die italienische Band überraschend den Sieg. Inzwischen sind die vier Musikerinnen und Musiker zu regelrechten Modeikonen geworden – und modelten etwa für das Luxuslabel Gucci. Lesen Sie mehr: Eurovision Song Contest: Bitteres Ergebnis für Jendrik

Måneskin – "Zitti e buoni"

2019: Duncan Laurence – "Arcade" (Niederlande)

Die Ballade "Arcade" des Niederländers Duncan Laurence ist ein klassischer ESC-Song. Nicht verwunderlich, dass der Sänger bereits wochenlang im Vorfeld als Favorit galt.

Duncan Laurence – "Arcade"

2018: Netta – "Toy" (Israel)

Der etwas schräge, aber dennoch (oder deswegen) sehr einprägsame Elektropop-Song "Toy" bescherte Israel und Netta den ESC-Sieg. Die israelische Sängerin galt als Favoritin.

Netta – "Toy"

2017: Salvador Sobral – "Amar pelos dois" (Portugal)

Mit "Amar pelos dois" gewann Salvador Sobral im Jahr 2017 erstmals den Eurovision Song Contest für Portugal. Die Jazz-Ballade schrieb seine Schwester, die Jazz-Musikerin Luísa Sobral.

Salvador Sobral – "Amar pelos dois"

ESC-Gewinnerin 2016: Jamala – "1944" (Ukraine)

Mit dem Titel "1944" verarbeitete die ukrainische Sängerin Jamala einen traurigen Teil ihrer eigenen Familiengeschichte. Das kam bei den ESC-Fans offenbar gut an. Jamala gewann und trat so in die Fußstapfen der Sängerin und Aktivistin Ruslana, die 2004 mit "Wild Dances" siegte.

Jamala – "1944"

2015: Måns Zelmerlöw – "Heroes" (Schweden)

Schweden ist ein erfolgreiches ESC-Land - schließlich startete auch ABBA, eine der erfolgreichsten Bands überhaupt, ihre Karriere bei dem Format. Die ESC-Teilnahme von Måns Zelmerlöw klappte zwar erst im dritten Anlauf, doch dafür war auch sie von Erfolg gekrönt.

Måns Zelmerlöw – "Heroes"

2014: Conchita Wurst – "Rise Like a Phoenix" (Österreich)

Conchita Wurst lieferte 2014 ein ESC-Gesamtpaket: Eine Power-Ballade, die jedem James-Bond-Titelsong Kokurrenz macht, und dazu ein (für die Zeit) eher ungewöhnliches Äußeres. Wurst überzeugte Jury und Fans nicht nur wegen ihrer Kombi aus Kleid, Make-up und Bart, sondern vor allem ihrer überragenden Stimme.

Conchita Wurst – "Rise Like a Phoenix"

2013: Emmelie de Forest – "Only Teardrops" (Dänemark)

Emmelie de Forest – "Only Teardrops"

2012: Loreen – "Euphoria" (Schweden)

Nur selten schaffen es Eurovision-Songs, auch noch Jahre später im Radio gespielt zu werden. Der schwedischen Sängerin Loreen ist dieser Erfolg gelungen. "Euphoria" ist der Inbegriff von Dance-Pop und wer den ESC kennt, der weiß: Balladen und hyper-poppige Stücke kommen immer gut an.

Loreen – "Euphoria"

2011: Ell/Nikki – "Running Scared" (Aserbaidschan)

Ell/Nikki – "Running Scared"

2010: Lena – "Satellite" (Deutschland)

Lena holte die deutsche ESC-Geschichte 2010 aus ihrem "Ein bisschen Frieden"-Schlaf. Mit der Hilfe von Stefan Raab und ihrem unbeholfenen, aber sympathischen "britischen" Akzent ging Lena als Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010 vor.

Lena – "Satellite"

Die ESC-Gewinner von 1956 bis 2009:

2009: Alexander Rybak – "Fairytale" (Norwegen)

Alexander Rybak "Fairytale" (Norwegen) 2008: Dima Bilan – "Believe" (Russland)

Dima Bilan "Believe" (Russland) 2007: Marija Serifovic – "Molitova" (Serbien)

Marija Serifovic "Molitova" (Serbien) 2006: Lordi – "Hard Rock Hallelujah" (Finnland)

Lordi "Hard Rock Hallelujah" (Finnland) 2005: Helena Paparizou – "My Number One" (Griechenland)

Helena Paparizou "My Number One" (Griechenland) 2004: Ruslana Lyzhichko – "Wild Dances" (Ukraine)

Ruslana Lyzhichko "Wild Dances" (Ukraine) 2003: Sertab Erener – "Everywhere That I Can" (Türkei)

Sertab Erener "Everywhere That I Can" (Türkei) 2002: Marie N – "I Wanna" (Lettland)

Marie N "I Wanna" (Lettland) 2001: Tanel Padar, Dave Benton & XL – "Everybody" (Estland)

Tanel Padar, Dave Benton & XL "Everybody" (Estland) 2000: The Olsen Brothers – "Fly On The Wings Of Love" (Dänemark)

The Olsen Brothers "Fly On The Wings Of Love" (Dänemark) 1999: Charlotte Nilsson – "Take Me To Your Heaven" (Schweden)

Charlotte Nilsson "Take Me To Your Heaven" (Schweden) 1998: Dana International – "Diva" (Israel)

Dana International "Diva" (Israel) 1997: Katrina & The Waves – "Love Shine A Light" (Großbritannien)

Katrina & The Waves "Love Shine A Light" (Großbritannien) 1996: Eimaer Quinn – "The Voice" (Irland)

Eimaer Quinn "The Voice" (Irland) 1995: Secret Garden – "Nocturne" (Norwegen)

Secret Garden "Nocturne" (Norwegen) 1994: Paul Harrington & C. McGettigan – "Rock'N'Roll Kids" (Irland)

Paul Harrington & C. McGettigan "Rock'N'Roll Kids" (Irland) 1993: Niamh Kavanagh – "In Your Eyes" (Irland)

Niamh Kavanagh "In Your Eyes" (Irland) 1992: Linda Martin – "Why Me?" (Irland)

Linda Martin "Why Me?" (Irland) 1991: Carola – "Fångad av en stormvind" (Schweden)

Carola "Fångad av en stormvind" (Schweden) 1990: Toto Cutugno – "Insieme: 1992" (Italien)

Toto Cutugno "Insieme: 1992" (Italien) 1989: Riva – "Rock Me" (Jugoslawien)

Riva "Rock Me" (Jugoslawien) 1988: Céline Dion – "Ne partez pas sans moi" (Schweiz)

Céline Dion "Ne partez pas sans moi" (Schweiz) 1987: Johnny Logan – "Hold Me Now" (Irland)

Johnny Logan "Hold Me Now" (Irland) 1986: Sandra Kim – "J’aime la vie" (Belgien)

Sandra Kim "J’aime la vie" (Belgien) 1985: Bobbysocks – "La det swinge" (Norwegen)

Bobbysocks "La det swinge" (Norwegen) 1984: Herreys – "Diggi-loo Diggy-ley" (Schweden)

Herreys "Diggi-loo Diggy-ley" (Schweden) 1983: Corinne Hermès – "Si la vie est cadeau" (Luxemburg)

Corinne Hermès "Si la vie est cadeau" (Luxemburg) 1982: Nicole – "Ein bisschen Frieden" (Deutschland)

Nicole "Ein bisschen Frieden" (Deutschland) 1981: Bucks Fizz – "Making Up Your Mind" (Großbritannien)

Bucks Fizz "Making Up Your Mind" (Großbritannien) 1980: Johnny Logan – "What’s Another Year" (Irland)

Johnny Logan "What’s Another Year" (Irland) 1979: Gali Atari & Milk and Honey – "Hallelujah" (Israel)

Gali Atari & Milk and Honey "Hallelujah" (Israel) 1978: Yizhar Cohen & The Alpha-Beta – "A-ba-ni-bi" (Israel)

Yizhar Cohen & The Alpha-Beta "A-ba-ni-bi" (Israel) 1977: Marie Myriam – "L’oiseau et l’enfant" (Frankreich)

Marie Myriam "L’oiseau et l’enfant" (Frankreich) 1976: Brotherhood of Man – "Save Your Kisses for Me" (Großbritannien)

Brotherhood of Man "Save Your Kisses for Me" (Großbritannien) 1975: Teach-In – "Ding-a-Dong" (Niederlande)

Teach-In "Ding-a-Dong" (Niederlande) 1974: ABBA – "Waterloo" (Schweden)

ABBA "Waterloo" (Schweden) 1973: Anne-Marie David – "Tu te reconnaîtras" (Luxemburg)

Anne-Marie David "Tu te reconnaîtras" (Luxemburg) 1972: Vicky Leandros – "Après toi" (Luxemburg)

Vicky Leandros "Après toi" (Luxemburg) 1971: Séverine – "Un banc, un arbre, une rue" (Monaco)

Séverine "Un banc, un arbre, une rue" (Monaco) 1970: Dana – "All Kinds Of Everything" (Irland)

Dana "All Kinds Of Everything" (Irland) 1969: Salomé – "Vivo cantando" (Spanien), Frida Boccara – "Un jour, un enfant" (Frankreich), Lenny Kuhr – "De troubadour" (Niederlande), Lulu – "Boom Bang-a-Bang" (Großbritannien)

Salomé "Vivo cantando" (Spanien), Frida Boccara "Un jour, un enfant" (Frankreich), Lenny Kuhr "De troubadour" (Niederlande), Lulu "Boom Bang-a-Bang" (Großbritannien) 1968: Massiel – "La, la, la" (Spanien)

Massiel "La, la, la" (Spanien) 1967: Sandie Shaw – "Puppet on a String" (Großbritannien)

Sandie Shaw "Puppet on a String" (Großbritannien) 1966: Udo Jürgens – "Merci, Chérie" (Österreich)

Udo Jürgens "Merci, Chérie" (Österreich) 1965: France Gall – "Poupée de cire, poupée de son" (Luxemburg)

France Gall "Poupée de cire, poupée de son" (Luxemburg) 1964: Gigliola Cinquetti – "Non ho l’età" (Italien)

Gigliola Cinquetti "Non ho l’età" (Italien) 1963: Grethe & Jørgen Ingmann – "Dansevise" (Dänemark)

Grethe & Jørgen Ingmann "Dansevise" (Dänemark) 1962: Isabelle Aubret – "Un premier amour" (Frankreich)

Isabelle Aubret "Un premier amour" (Frankreich) 1961: Jean-Claude Pascal – "Nous les amoureux" (Luxemburg)

Jean-Claude Pascal "Nous les amoureux" (Luxemburg) 1960: Jacqueline Boyer – "Tom Pillibi" (Frankreich)

Jacqueline Boyer "Tom Pillibi" (Frankreich) 1959: Teddy Scholten – "Een beetje" (Niederlande)

Teddy Scholten "Een beetje" (Niederlande) 1958: André Claveau – "Dors mon amour" (Frankreich)

André Claveau "Dors mon amour" (Frankreich) 1957: Corry Brokken – "Net als toen" (Niederlande)

Corry Brokken "Net als toen" (Niederlande) 1956: Lys Assia – "Refrain" (Schweiz)