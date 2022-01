Bob Saget tot: "Full House"-Star stirbt völlig überraschend

Washington/Berlin Bob Saget ist tot. Der Komiker wurde am Sonntag tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Nur Stunden zuvor stand er noch vor Publikum.

Bob Saget lieh "How I Met Your Mother" seine Stimme.

Der US-Schauspieler Bob Saget ist tot. Seine Leiche wurde in einem Hotelzimmer in Florida gefunden. Wie die Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte, hatten Beamte am Morgen in einem Ritz-Carlton Hotel einen "nicht ansprechbaren Mann in einem Hotelzimmer" vergefunden.

Der Mann wurde als Robert Saget identifiziert und vor Ort für tot erklärt. Die Ermittler fanden demnach keine Anzeichen für einen kriminellen Hintergrund oder "Drogenkonsum", schrieb die Polizei auf Twitter. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Saget wurde 65 Jahre alt.

Der US-Komiker hatte in den 1980er und 1990er Jahren mit der Serie "Full House" ein Millionenpublikum begeistert und war weit über die Grenzen der USA hinaus berühmt geworden. Später lieh er unter anderem der Sitcom "How I Met Your Mother" seine Stimme als Erzähler.

Saget war kurz zuvor noch aufgetreten

Der Komiker befand sich auf einer Tour in den USA und war wenige Stunden zuvor noch in der Stadt Jacksonville in Florida aufgetreten. Nach dem Auftritt bedankte er sich auf Twitter bei dem "begeisterten Publikum". Er habe gar nicht gemerkt, dass sein Auftritt zwei Stunden dauerte und er sei "glücklich, wieder süchtig nach diesem Mist zu sein". Dabei warb er auch für die kommenden Termine seiner Show.

Der Komiker spielte in der US-Serie "Full House" den Witwer Danny Tanner, der nach dem Tod seiner Frau mit dem Familienalltag mit seinen drei Töchtern überfordert ist. Der Fernsehjournalist bittet seinen Schwager und seinen besten Freund, bei ihm einzuziehen und bei der Erziehung zu helfen. Die Serie lief in USA acht Staffeln lang, von 1987 bis 1995. Der US-Streamingdienst Netflix strahlte eine Fortsetzung aus, die sich auf eine von Dannys Töchtern, DJ Tanner, konzentrierte, und von 2016 bis 2020 lief.

Schauspieler John Stamos, der in der Erfolgsserie Onkel Jesse spielte, schrieb auf Twitter, er sei "gebrochen" und "am Boden zerstört". "Ich werde nie wieder einen Freund wie ihn haben."

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

George Takei ist "zutiefst betrübt"

Saget war zudem Moderator der Show "America"s Funniest Home Videos", die sehr populär war, bevor witzige Amateur-Videos durch den Videodienst Youtube allgemein verfügbar wurden. Er war auch die englische Erzählstimme in der Kult-Serie "How I Met Your Mother".

George Takei, der die Rolle des Hikaru Sulu in der Star-Trek-Fernsehserie "Raumschiff Enterprise" spielte, erklärte, er sei "zutiefst betrübt vom frühen Tod" des Komikers. "Von Millionen Menschen als Amerikas Papa geliebt, war er eine regelmäßige Präsenz in unseren Wohnzimmern, brachte uns die lustigsten Videos und unzählige Lacher", schrieb Takei.

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Diese Prominenten sind 2022 gestorben Bob Saget starb am 9. Januar, in einem Hotel in Orlando, Florida. Saget kam mit "Full House" zu Weltruhm und lieh unter anderem dem Erzähler Ted aus "How I Met Your Mother" seine Stimme. Saget wurde 65 Jahre alt. Foto: Michael Loccisano/Getty Images

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Der Schauspieler Sidney Poitier ist am 7. Januar im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war der erste Afroamerikaner, der mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Foto: Paul Buck/EPA/dpa

Saget wurde 1956 in Philadelphia geboren. Mit seiner ersten Frau, Sherri Kramer Saget, hatte er drei Kinder - die Zwillinge Aubrey und Lara sowie Jennifer. In zweiter Ehe war er mit Kelly Rizzo verheiratet. (pcl/afp)