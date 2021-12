Booster-Impfung mit Novavax: Wird Impfstoff zur Corona-Auffrischung eingesetzt?

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Pharmakonzerns Novavax gegeben. Der proteinbasierte Impfstoff könnte interessant sein für Menschen, die Vorbehalte gegen die bislang zugelassenen mRNA- und Vektorimpfstoffe haben. of a laboratory of US biotech firm Novavax

Die EU-Kommission hat kürzlich den Impfstoff des US-Herstellers Novavax zugelassen. Der Protein-Impfstoff gilt als Hoffnungsträger für die deutsche Impfkampagne. Personen, die sich aus Skepsis gegenüber mRNA-Impfstoffen wie Biontech und Moderna bisher der Impfung verweigerten, könnten durch das neue Vakzin umgestimmt werden, so die Hoffnung von Experten und Politik.

Gleichzeitig stellen sich viele Menschen die Frage, ob Novavax auch für die Booster-Impfungen eingesetzt wird. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, hält das prinzipiell für möglich. "Alles, was bislang bekannt ist, deutet darauf hin, dass Novavax wahrscheinlich ein sehr guter Impfstoff ist", sagte Watzl der "Augsburger Allgemeinen".

Studie: Novavax erzielt gute Booster-Ergebnisse

Eine britische Studie habe gezeigt, dass Novavax als Booster nicht ganz so wirksam sei wie Biontech oder Moderna, "aber deutlich besser als Vektorimpfstoffe", so Watzl. Das in Deutschland nicht mehr verimpfte Astrazeneca zählt genau wie Johnson & Johnson zu dieser Impfstoffart.

Novavax als Booster habe zudem einen Vorteil gegenüber dem noch nicht zugelassenen Totimpfstoff Valneva. Dieser verbessere den Antikörperschutz nach der dritten Impfung nur um das Zweifache, sagte Watzl. Erreicht Novavax annähernd die Wirkung von mRNA-Impfstoffen könnte der Antikörperschutz durch den Booster um das Zwanzigfache erhöht werden.

Lauterbach: Keine besondere Verteilung von Novavax geplant

Ob aber überhaupt genügend Novavax-Dosen zur Verfügung stehen, um sie auch für die Booster-Kampagne einzusetzen, ist unklar. Deutschland hat bereits vier Millionen Dosen des Vakzins aus den USA bestellt, teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit. Die Lieferung soll nach bisherigen Annahmen noch im Januar eintreffen und sei dann bereit verimpft zu werden.

Lauterbach betonte auch, dass eine spezielle Verteilung innerhalb Deutschlands nicht vorgesehen sei. Novavax wird aller Voraussicht nach also dort hingehen, wo die Nachfrage am größten ist. Lauterbach erwartet, dass dies in einigen Bundesländern wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und möglicherweise auch Teilen von Bayern der Fall sein wird. (fmg/dpa)