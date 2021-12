Corona-Krise: Warum es nun gute Gründe zur Hoffnung gibt

Als im Frühjahr 2020 ganz Europa durch einen wochenlangen Lockdown lahmgelegt war, als Schulen und Universitäten ihren Unterricht auf Online-Formate umstellten, als Millionen Büroangestellte ihren Arbeitsalltag im Homeoffice erledigten, gemeinsam am Küchentisch mit ihren überforderten Kindern, konnte sich kaum jemand vorstellen, dass dieser Zustand sich wiederholen könnte oder gar von Dauer sein würde.

Tatsächlich folgte ein unbeschwerter Sommer. Doch er endete jäh mit der nächsten Corona-Welle, die im Herbst und Winter in einen noch längeren Lockdown führte.

Trotz aller Maßnahmen starben allein in Deutschland Anfang dieses Jahres jeden Tag 1000 Menschen an oder mit Corona. Und nun, nach einer anstrengenden vierten Welle, rast Omikron auf Deutschland zu.

Wann sind die Corona-Wellen endlich vorbei?

Seit nahezu zwei Jahren folgt Welle auf Welle; es ist ein stetiges An- und Abschwellen der Infektionszahlen und der Krankheitsverläufe. Mal ist es der Subkontinent, wo die Pandemie wütet, mal Südamerika, dann wieder Osteuropa. Derzeit sind es die USA und die nordeuropäischen Länder samt Großbritannien, wo durch die vielen Krankmeldungen die Infrastruktur vor dem Zusammenbruch steht.

Die Frage ist: Wann ist das alles vorbei? Wann bekommen wir unser Leben zurück, in dem es selbstverständlich ist, zu feiern, einkaufen zu gehen, in überfüllten Seminaren an der Uni zu sitzen und Schulkonzerte stattfinden zu lassen? Wann wird Corona endemisch, also zu einer Infektionskrankheit, die nicht mehr überall, sondern nur in bestimmten Gebieten spürbar auftritt?

Hinweise, dass wir das Schlimmste überstanden haben

Wann schwächen sich das Virus und all seine Varianten so ab, dass ein Krankheitsausbruch mit einer Grippewelle vergleichbar ist und nicht mehr das Gesundheitssystem bedroht? Wie oft müssen wir uns noch impfen lassen, bis wir wirklich immun sind? Welcher Impfstoff ist der beste? Und wann gibt es endlich Medikamente, die dem Virus den Schrecken nehmen?

Klar ist nur, dass wenig klar ist. Forscherinnen und Forscher, Ärztinnen und Virologen haben immer noch keine endgültige Antwort auf die Entwicklung der Pandemie. Zumindest gibt es Hinweise, dass wir das Schlimmste überstanden haben. Omikron führt wahrscheinlich nicht so oft zu einem schweren Krankheitsverlauf. Entsprechende Studien gibt es aus Südafrika und Großbritannien.

Obendrein erwarten Forschende – etwa vom Uniklinikum Jena –, dass die Bevölkerung durch Impfungen und Infektionen eine gewisse Grundimmunität aufbaut, mit der auch kommende Virusvarianten in Schach gehalten werden können. Anders gesagt: Selbst wenn sich im nächsten Winter eine neue Mutation um den Erdball verbreitet, könnte sich die Welle nicht mehr so hoch auftürmen.

Gleich mehrere Corona-Medikamente kommen auf den Markt

Was außerdem Hoffnung macht: Mehrere Medikamente stehen kurz vor der Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde Ema. Vermutlich werden wir demnächst Arzneinamen wie Paxlovid, Lagevrio oder Molnupiravir locker über die Lippen bringen. Es sind Pillen und Infusionen, die die Vermehrung des Erregers im Körper verhindern sollen und damit einen schweren Krankheitsverlauf.

Dass überhaupt so schnell Mittel und Impfungen gegen eine völlig neue Krankheit gefunden wurden, ist ein grandioser Erfolg der globalen Wissenschaft. Doch trotz dieses vorsichtig optimistischen Blicks auf die Pandemie: Bergamo, wo innerhalb kürzester Zeit Tausende Menschen starben, hat gezeigt, wie gefährlich Sars-CoV-2 werden kann. Deshalb bleibt das oberste Gebot: Wachsam sein, Maske tragen, sich impfen und boostern lassen, Abstand halten, Menschenmassen meiden.