Dänemark will ausländische Häftlinge im Kosovo einsperren

Di, 21.12.2021, 14.18 Uhr

Weil die dänischen Gefängnisse voll sind, will die Regierung in Kopenhagen hunderte ausländische Inhaftierte ins Kosovo auslagern. Nach der Verbüßung ihrer Haftstrafen in einem Gefängnis in dem Balkanstaat sollen sie dann in ihre Heimat abgeschoben werden.