Entertainment Corona: New Yorker "Rockettes" beenden Saison frühzeitig

Die beliebte New Yorker Weihnachts-Tanzshow der "Rockettes" endet wegen steigender Corona-Infektionen in New York früher als geplant.

"Wir bedauern, dass wir diese Saison des "Christmas Spectacular" wegen wachsender Herausforderungen durch die Pandemie nicht fortführen können", teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Zuvor hatten die Veranstalter bereits alle Veranstaltungen für Freitag abgesagt, nun fällt auch die komplette restliche Saison aus, die bis Anfang Januar geplant war. Im vergangenen Jahr war die Weihnachts-Tanzshow, die seit 1933 aufgeführt wird und bereits von rund 70 Millionen Zuschauern gesehen wurde, wegen der Pandemie komplett ausgefallen.

Die Millionenmetropole New York war im Frühjahr 2020 zum Epizentrum der Pandemie geworden. Danach hatte sich das Infektionsgeschehen einigermaßen stabilisiert, war zuletzt aber wieder deutlich angestiegen - vor allem wegen der Omikron-Variante.

© dpa-infocom, dpa:211218-99-428872/2