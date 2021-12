Scholz kündigt Widerstand gegen "enthemmte Extremisten" an

Mi, 15.12.2021, 09.55 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich Radikalisierungstendenzen in der Gesellschaft entschlossen entgegenstellen. "Wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer gesamten Gesellschaft ihren Willen aufzuzwingen", sagte Scholz in seiner ersten Regierungserklärung.