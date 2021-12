Booster: Keine Testpflicht mehr? Diese Ausnahmen sind geplant

In einigen Regionen Deutschland gilt im Kampf gegen die Corona-Pandemie derzeit die sogenannte 2G-plus-Regel. Nur Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen können, dürfen dann zum Beispiel in Restaurants oder an Kulturveranstaltungen teilnehmen. Doch das könnte sich bald ändern – zumindest für Menschen, die bereits ihren Corona-Booster erhalten haben.

Gesundheitsministerium für Ende der Testpflicht nach Booster-Impfung

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll die Testpflicht nach Plänen des Bundesgesundheitsministeriums bald nicht mehr für Geboosterte gelten. Das gehe aus einem Gesetzesentwurf hervor, der der Agentur bereits vor dem Treffen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und den Gesundheitsministerinnen und -ministern der Länder am Nachmittag vorliege. Aus dem Dokument sei auch ersichtlich, dass es Ausnahmen von der Erleichterung geben soll.

So soll etwa geplant sein, dass auch nach einer Booster-Impfung weiterhin ein Test nötig sein soll, wenn 2G plus gilt und man eine medizinische oder pflegerische Einrichtung – etwa ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim – betreten will. Ob der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form umgesetzt wird, dürfte in erster Linie von dem Treffen der Gesundheitsminister am Nachmittag und deren Ablehnung oder Zustimmung abhängen.

Erleichterungen nach Booster-Impfung als Impfanreiz

Bereits im Vorfeld hatte der bayerische Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) betont, die Aufhebung der Testpflicht für Geboosterte für "vertretbar" zu halten. Eine Lockerung der Corona-Regeln könne "ein zusätzlicher Impfanreiz sein", sagte Holetschek, der derzeit Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist, am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Außerdem würde eine entsprechende Regelung die Corona-Testkapazitäten schonen.

Bereits am Sonntag hatte Bundesgesundheitsminister Lauterbach in der ARD-Sendung "Anne Will" angekündigt, der Gesundheitsministerkonferenz einen Vorschlag zur Aufhebung der Testpflicht für Geboosterte unterbreiten zu wollen. Auch Lauterbach sieht diesen Schritt als Impfanreiz. Zudem seien Menschen nach ihrer Booster-Impfung besser geschützt. Diese Menschen noch zum Testen zu schicken sei daher medizinisch nicht sinnvoll. In einigen Bundesländern gelten bereits entsprechende Regelungen. Zuletzt hatte Bayern angekündigt, dies ebenfalls tun zu wollen. "Die Booster-Impfung ersetzt dann den Test", erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Amtsärzte für Testpflicht – auch nach Booster

Kritik an dem Gesetzesentwurf kommt unter anderem von den deutschen Amtsärzten. "Es ist verfrüht, Menschen mit Booster-Impfung von der Testpflicht zu befreien", sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst (BVÖGD), unserer Redaktion. Sie halte es für klüger, abzuwarten, wie sich die Pandemie in den kommenden Wochen entwickle. Zum aktuellen Zeitpunkt sei es falsch, bewährte Instrumente wie die Schnelltests aus der Hand zu geben.

Auch die Stiftung Patientenschutz zieht den Vorstoß des Gesundheitsministers kritisch. "Mit der Omikron-Variante rollt eine Flutwelle auf Deutschland zu", sagte Vorstand Eugen Brysch dieser Redaktion. "Deshalb dürfen die Gesundheitsminister keine Lockerungen beschließen." Vor Weihnachten politische Geschenke zu machen, werde im Januar abgestraft. "Genau den Fehler gab es schon im letzten Jahr. Das darf sich jetzt nicht wiederholen."

Auch der Virologe Martin Stürmer warnt vor Lockerungen für Geboosterte. Gerade mit Blick auf die Omikron-Variante sei die Datenlage für diesen Schritt noch zu unsicher, sagte er dem ZDF. Vielmehr sollten die Testkapazitäten ausgenutzt werden. Anders stuft der Infektiologe Mathias Pletz die Lage ein. "Dass man den Geboosterten das Leben ein Stück weit erleichtert, macht für mich Sinn", sagte der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena der Deutschen Presse-Agentur.

