"Ein Wunder": Mann nach 22 Stunden aus Seenot gerettet

Di, 30.11.2021, 10.57 Uhr

Laut den Rettungskräften ist es ist es "ein Wunder", dass er überlebt hat: In der rauen See vor der japanischen Küste hat ein 69-jähriger Mann 22 Stunden an sein beschädigtes Boot geklammert ausgeharrt, bis er von der Küstenwache gerettet wurde.