Corona: Belgien und die Niederlande erneut Hochrisikogebiete

Als erstes westeuropäisches Land gehen die Niederlande am Wochenende in einen neuen Lockdown. Regierungschef Mark Rutte sprach von einem "harten Schlag für einige Wochen". Bars, Geschäfte und Restaurants müssen früher schließen, außerdem gibt es Kontaktbeschränkungen.

Die Bundesregierung will nach Informationen dieser Redaktion die Benelux-Staaten Belgien und Niederlande sowie Griechenland und Irland zu Hochrisikogebieten erklären. Alle vier Staaten verzeichnen anhaltend steigende Zahlen von Neuinfektionen mit Covid-19 und von Corona-Patienten in den Krankenhäusern und Intensivstationen, ungeachtet teilweise hoher Impfquoten. In Irland beträgt sie 91,7 Prozent, ein Spitzenwert.

Die neue Einstufung gilt ab Sonntag. Für Ungeimpfte werden Reisen in diese Länder beschwerlicher. Nach Rückkehr müssen sie in eine zehntägige Quarantäne gehen, die frühestens nach fünf Tagen beendet werden kann. Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht befreit, sich selbst zu isolieren.

Corona in den Niederlanden: Kristenstab befürchtet "schwarzen November"

In den Niederlanden (Impfquote: 84,1 Prozent) liegt die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in sieben Tagen bei 631, in Belgien bei 625, in Irland bei 596, in Griechenland bei 435 – dort ist es allerdings die höchste Inzidenz seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Todesopfer ist gestiegen, es droht nach Analyse des Krisenstabs ein „schwarzer November“ mit überlasteten Hospitälern.

Alle Nachrichten zur Corona-Pandemie lesen Sie auch in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

In den Niederlanden hat sich die Zahl der Einweisungen in Intensivstationen in den letzten zwei Wochen verdoppelt. In Belgien (Impfquote: 87 Prozent) liegt die Bettenauslastung über den von der Regierung für die zweite Novemberhälfte erwarteten kritischen Wert von 500 Covid-Intensivpatienten.