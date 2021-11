3G am Arbeitsplatz & Homeoffice-Pflicht: Ab wann die Regelung gilt

Die Corona-Infektionszahlen steigen enorm an. Der Corona-Gipfel wird strenge Beschlüsse mit sich ziehen. Vor allem am Arbeitsplatz werden strengere Regeln erwartet.

Am Arbeitsplatz wird die 3G-Regelung gelten

Auch wird eine erneute Homeoffice-Pflicht eingeführt

Was genau bedeutet das für Arbeitnehmer? Und ab wann gelten die neuen Maßnahmen?

Schon diese Woche wird die 3G-Regelung am Arbeitsplatz voraussichtlich gelten. Beschäftigte dürfen dann nur noch ins Büro oder in die Fabrik, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind.Arbeitgeber sind verpflichtet, dies täglich zu kontrollieren und zu dokumentieren. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 25.000 Euro.

Am vergangenen Donnerstag (18.11.) wurden die Weichen für die neuen Corona-Regeln gestellt. Am Nachmittag berieten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit Angela Merkel. Bereits am Vormittag tagte der Bundestag, um das neue, überarbeitete Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP zu beschließen. Und so kam es auch.

Lesen Sie hier: 3G in Bus und Bahnen - das gilt jetzt im öffentlichen Nahverkehr

Sowohl das neue bereits vom Bundestag beschlossene Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien als auch die Beschlüsse des Bundes und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sehen massive Verschärfungen vor – besonders in der Arbeitswelt. Was genau ist geplant?

Nur mit Maske, Abstand und Hygiene: Das ist für die Monteurinnen und Monteure in der Automobilindustrie längst selbstverständlich. Foto: Felix Kästle / picture alliance/dpa

3G-Regel kommt für Arbeitsplatz – reichen Selbsttests?

Bundesweit sollen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber künftig einen Impfnachweis oder Genesenennachweis vorlegen müssen.

Sind die Beschäftigten weder geimpft noch genesen, müssen sie täglich vor Zutritt zum Arbeitsplatz einen aktuellen Corona-Test vorlegen. PCR-Tests dürfen maximal 48 Stunden alt sein,

Antigen-Schnelltests "halten" 24 Stunden. Die Arbeitgeber müssen mindestens zweimal pro Woche eine kostenlose Testmöglichkeit anbieten.

anbieten. Anerkannt sind auch die Schnelltests der kommunalen und privaten Testzentren und Apotheken.

Arbeitgebern droht ein hohes Bußgeld, wenn sie den Immunitäts- oder Infektions-Status der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht kon­trollieren. Sie müssen die Abfrage zudem dokumentieren. Bislang war es Arbeitgebern nur eingeschränkt möglich, den Corona-Impfstatus abzufragen.

Alle Nachrichten zur Corona-Pandemie lesen Sie auch in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Wenn sich Beschäftigte der 3G-Regel entziehen, muss der Arbeitgeber versuchen, ein Arbeiten ohne direkten Kontakt zu anderen Mitarbeitern zu ermöglichen. Ist das nicht möglich, droht den Betroffenen die Freistellung mit Lohnverlust für jene Zeit. Perspektivisch kann es auch zu Kündigungen kommen.

Corona: Homeoffice-Pflicht kommt zurück

Die zum 1. Juli aufgehobene Homeoffice-Pflicht soll wieder aktiviert werden. Wenn keine zwingenden Gründe entgegenstehen, müssen Arbeitgeber im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten ihren Beschäftigten Arbeit im Homeoffice anbieten. Die Beschäftigten wiederum müssen das Angebot annehmen, wenn keine Gründe entgegenstehen.

Ab wann gelten 3G am Arbeitsplatz und Homeoffice-Pflicht?

Die neuen 3G-Regeln am Arbeitsplatz und im Verkehrsbereich sollen nach Angaben der Bundesregierung voraussichtlich ab kommendem Mittwoch gelten. Das Bundesarbeitsministerium twitterte am Freitag: "Um Beschäftigte besser zu schützen, gilt ab 24. November 3GamArbeitsplatz." Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte auf Nachfrage, das ab diesem Tag auch die geplante 3G-Regel in Verkehrsmitteln und die bundesweiten Testpflichten in Pflegeeinrichtungen in Kraft treten sollen. Die entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes enthält auch die Wiedereinführung der Homeoffice-Pflicht, die damit ebenfalls ab Mittwoch greifen dürfte.

Das neue Gesetz hatte am Freitag (19.11.) den Bundesrat passiert. Damit kann die 3G-Regel schon in den nächsten Tagen bundesweit zur Anwendung kommen.

Die Betriebsärzte in Deutschland sehen die 3G-Regelung kritisch. Sie werde im Alltag für viele Betriebe "zu einer logistischen Herausforderung", sagte die Vizepräsidentin des Verbands der Betriebs- und Werksärzte, Anette Wahl-Wachendorf, unserer Redaktion vor der Bund-Länder-Runde. Das betreffe weniger die großen Firmen, die die Nachweise beim Einlass etwa am Werkstor prüfen könnten. Aber für kleinere Unternehmen werde es ein zusätzlicher Aufwand, so die Vizeverbandschefin. (ape/kis/lah/bml)

.

Alles zur 2G-Regel