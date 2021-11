Ecuador: Dutzende Tote bei Bandenkämpfen in Gefängnis

So, 14.11.2021, 13.13 Uhr

Bei Bandenkämpfen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens 68 Insassen getötet worden. Mitglieder einer Gang attackierten eine rivalisierende Bande mit Schusswaffen, Sprengstoff und Macheten. In den chronisch überfüllten Gefängnissen Ecuadors kommt es immer wieder zu Bandenkriegen.