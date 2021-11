Berlin bereitet sich auf 2G vor

Fr, 12.11.2021, 17.56 Uhr

In Berlin gelten ab kommender Woche 2G-Vorschriften für viele Orte. Nur wer geimpft oder genesen ist, kommt dann noch in Restaurants, Kneipen, Kinos, Theater und Museen. Viele Ladenbesitzer arbeiten schon auf Hochtouren an der Umsetzung.