RKI-Chef plant keine Silvester-Party - wegen Corona-Ansteckungsgefahr

Fr, 12.11.2021, 13.49 Uhr

Wegen des hohen Corona-Anstreckungsrisikos will der Präsident des Robert-Koch-Instituts in diesem Jahr keine Silvester-Party besuchen. Jeder müsse sich überlegen, ob er das Risiko bei einer solchen Veranstaltung eingehen wolle, warnte Lothar Wieler in Berlin.