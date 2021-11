RKI: Corona-Behandlungskapazitäten schwinden

Fr, 12.11.2021, 11.38 Uhr

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, mahnt weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland an. In einigen Bundesländern kämen die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen, sagte Wieler in Berlin.