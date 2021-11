Siebenjähriger getötet - unter Steinkreuz eingeklemmt

Absperrband der Polizei und Kerzen am Sockel eines Sandstein-Kreuzes in Büren-Breken, wo der Unfall geschah.

Ein siebenjähriger Junge ist in Büren (Nordrhein-Westfalen) beim Spielen an einem schweren Gedenkkreuz ums Leben gekommen.

Das Kind hatte sich mit einem sechs Jahre alten Freund an dem knapp ein Meter hohen Sandsteinkreuz aufgehalten, das an einer Hanglage aufgestellt war und aus ungeklärter Ursache vom Betonpodest stürzte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei sei das Kreuz auf den Jungen gefallen, der schwerste Verletzungen erlitt. Sein Freund meldete sich sofort bei seinen Eltern, die zur Hilfe eilten und den Rettungsdienst alarmierten.

Zwei Notärzte und mehrere Rettungssanitäter versuchten vergeblich, das Kind zu reanimieren. Der Junge starb noch am Unglücksort. Radio Hochstift hatte zuerst über den Unfall vom Donnerstag berichtet. Die Polizei hatte am Abend Spuren gesichert und das Kreuz sichergestellt.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-970363/2