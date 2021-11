94-jährige Polin kämpfte gegen Nazis - und jetzt für die EU

Do, 11.11.2021, 14.03 Uhr

Vor fast 80 Jahren kämpfte die Polin Wanda Traczyk-Stawska beim Aufstand in Warschau gegen die Nazis - heute legt sie sich mit der eigenen Regierung an: Sie engagiert sich für einen Verbleib Polens in der EU und für Flüchtlinge.