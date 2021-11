Gedenkmauer für Österreichs Holocaust-Opfer in Wien eingeweiht

Mi, 10.11.2021, 11.37 Uhr

In Wien ist eine neue Gedenkstätte zur Erinnerung an die in der NS-Zeit ermordeten österreichischen Jüdinnen und Juden eingeweiht worden. Eine Gedenktafel erinnert zudem an andere Opfer des Nazi-Regimes.