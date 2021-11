In New Jersey kommt der Herbst immer später

Di, 09.11.2021, 16.13 Uhr

Jeden Herbst kommen tausende Besucher nach New Jersey vor den Toren von New York, um durch herbstlich gefärbte Wälder zu wandern. Doch der Herbst verschiebt sich immer weiter nach hinten, was weder gut ist für die Bäume, noch für den Tourismus.