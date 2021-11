Portugal: Deutscher Star-Designer und vermisstes Kind tot aufgefunden

Die Leichen eines bekannten deutschen Designers und seines dreijährigen Sohnes sind Medienberichten zufolge im Süden Portugals gefunden worden. Jäger hätten am Sonntag auf einem abgelegenen Weg südlich von Lissabon in der Nähe von Grândola in einem ausgebrannten Auto zunächst die Leiche des Dreijährigen und dann in der Nähe den toten Vater mit einer Schusswunde im Kopf gefunden, berichtete die Zeitung "Correio da Manhã" am Montag. Die Polizeibehörden gaben gegenüber portugiesischen Medien an, dass es sich um einen Mordfall mit anschließendem Suizid handele.

Mutter zeigte bereits vor Tagen Kindesentführung an

Die britische Mutter des Kindes habe von dem Vater des Kindes getrennt gelebt. Sie habe bereits vor einigen Tagen eine Entführung ihres Sohnes angezeigt, nachdem der Vater ihn nicht wie verabredet zurückgebracht habe, schrieb die Zeitung. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, soll es sich bei dem Toten um einen berühmten Münchner Designer handeln. Der 44-Jährige sei für das Design von Porzellan und Möbeln bekannt gewesen. Zu seinen Kunden hätten auch große Unternehmen wie Audi, Prada und Adidas gehört. Er habe auch ein Büro in Grândola unterhalten.

