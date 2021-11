UB40: "Red Red Wine" - bekannter Musiker ist tot

Foto: Martti Kainulainen via www.imago-images.de / imago images/Lehtikuva

Der britische Musiker Terence Wilson ist tot. Der Sänger der englischen Reggae-Band UB40 ist mit 64 Jahren verstorben. „Wir haben heute Abend die traurige Nachricht erhalten, dass das ehemalige Mitglied von UB40, Terence Wilson, besser bekannt als Astro, nach kurzer Krankheit verstorben ist“, schrieb die Band am Samstagabend auf Twitter.

In dem sozialen Netzwerk zeigte sich Wilsons derzeitige Band, UB40 featuring Ali Campbell and Astro,„zutiefst erschüttert und untröstlich“.

2013 gründete Wilson eine neue Band

Der Sänger und Percussionist gehörte zur den Gründungsmitgliedern von UB40. Die Band entstand 1979 in der nordenglischen Stadt Birmingham. Anfang der 1980er Jahre erlangten Wilson und seine Mitmusiker mit ihrer Neuinterpretation von Neil Diamonds „Red Red Wine“ internationale Berühmtheit. Auch das Cover von „Can’t Help Falling In Love“ von 1993 war ein weltweiter Erfolg.

UB40 verkauften mehr als 100 Millionen Tonträger und zählen damit zu den erfolgreichsten Reggae-Bands aller Zeiten. 2013 verließ Wilson die Band und gründete mit dem ehemaligen UB40-Sänger Ali Campbell eine eigene Gruppe.

