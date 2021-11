Verletzte bei Messerangriff in ICE in Bayern

Verletzte bei Messerangriff in ICE in Bayern

Sa, 06.11.2021, 13.28 Uhr

In Bayern hat ein Mann in einem ICE Fahrgäste mit einem Messer attackiert, mehrere Menschen wurden verletzt. Der Zug stoppte daraufhin in Seubersdorf zwischen Regensburg und Nürnberg. Der Verdächtige wurde festgenommen.