Peking und Neu Delhi verschwinden im Smog

Fr, 05.11.2021, 16.19 Uhr

Wegen starker Luftverschmutzung sind in Peking Autobahnen und Schulhöfe gesperrt worden. Eine dicke Smog-Wolke lag am Freitag über dem Norden Chinas. Auch über der indischen Hauptstadt Neu Delhi lag am Freitag eine giftige Smog-Wolke.