Klimaschädliches CO2 zu Stein: Pilotprojekt in Island

Do, 04.11.2021, 13.15 Uhr

Treibhausgas in Stein verwandeln. Das verspricht eine neue Technologie, die in Island getestet wird. Am Fuß des Vulkanmassivs Hengill wird das klimaschädliche CO2 aus der Luft gefiltert und unterirdisch im Basaltgestein eingeschlossen.