"Ich heiße Cleo": In Australien vermisste Vierjährige nach zwei Wochen aufgespürt

Mi, 03.11.2021, 15.28 Uhr

Da kamen selbst gestandenen Fahndern Tränen der Rührung: Fast zweieinhalb Wochen nachdem sie bei einem Campingurlaub mit ihrer Familie in Australiens Outback aus dem Zelt verschwunden war, ist die kleine Cleo wieder mit ihren Eltern vereint. Polizisten entdeckten die Vierjährige in der Nacht zum Mittwoch in einem verriegelten Haus unweit des Campingplatzes. Ein 36-Jähriger wurde festgenommen.