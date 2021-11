COP26: Staaten einigen sich in Glasgow auf Minderung von Methan-Ausstoß

Mi, 03.11.2021, 11.47 Uhr

Mit Vereinbarungen zum geringeren Methan-Ausstoß und zum Schutz von Wäldern wollen dutzende Staaten den Klimaschutz vorantreiben. Mehr als 80 Staatenlenker schlossen sich bei der Weltklimakonferenz in Glasgow am Dienstag einer Initiative der EU und der USA zur Methan-Emissionsminderung an.