Neun Feuerwehleute sterben bei Höhleneinsturz in Brasilien

Neun Feuerwehleute sterben bei Höhleneinsturz in Brasilien

Mo, 01.11.2021, 10.36 Uhr

Beim Einsturz einer Höhle in Brasilien sind neun Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Sie hatten an einer Übung in der Höhle "Duas Boas" nahe der Stadt Altinópolis teilgenommen, als das Höhlendach einstürzte und einen Teil der Gruppe verschüttete.