Biontech & Moderna: Kreuzimpfung erhöht Booster-Wirkung deutlich

Die Debatte um eine sogenannte Booster-Impfung gegen das Coronavirus nimmt Fahrt auf: Während andere Länder wie Litauen nun mit Auffrischimpfungen für alle Erwachsen begonnen haben, ist der "Booster Shot" in Deutschland bislang einzelnen Gruppe wie medizinischem Personal vorbehalten.

Medizinisch ergibt die Auffrischung offenbar durchaus Sinn: Eine dritte Impfung mit dem Vakzin von Biontech und Pfizer zeigt nach Angaben der beiden Unternehmen eine Wirksamkeit von über 95 Prozent.

Sicherheitsbedenken oder unbekannte Nebenwirkungen seien nicht beobachtet worden, teilten das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner Ende vergangener Woche unter Berufung auf eine Untersuchungsreihe mit über 10.000 Teilnehmern mit.

Karl Lauterbach: Booster-Impfung am besten als Kreuzimpfung

Gewohnt deutlich äußerte sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zu dem Thema. Dabei wirft er die Frage auf, welche Kombination von Impfstoffen die beste Wirkung hat. "Die Booster Impfung muss jetzt Tempo gewinnen. Was wirkt am besten? Wechseln wirkt am besten! Moderna für BionTech Geimpfte, Biontech für Moderna Geimpfte, und Moderna für J&J Geimpfte", schreibt er beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Um deutlich zu machen, welche Vakzine möglicherweise miteinander kombiniert werden sollten, fügt Lauterbach eine Tabelle des US-amerikanischen mRNA-Biochemikers Rob Swanda an. Die Tabelle zeigt, dass eine Kreuzimpfung dazu führen könnte, dass sehr viel mehr Antikörper gebildet werden.

Wenn die ersten beiden Impfungen mit Biontech erfolgt seien und die dritte mit Moderna, liege die Rate der Antikörper-Bildung bei 17,3. Bei einer Booster-Impfung mit Pfizer lediglich bei 14,9. Noch stärker ist der Unterschied bei Johnson & Johnson: Eine dritte Impfung damit führe zu einer Rate von 4,6 - eine Auffrischung nach den ersten beiden J&J-Impfungen mit Moderna hingegen zu 56,1.

An der Studie des Biochemikers Swanda nahmen laut US-Medien mehr als 450 Personen teil. Swanda analysierte Preprint-Daten ihres Booster-Schutzes. Es handelt sich also eher um eine wissenschaftliche Momentaufnahme. Auch fehlen in der Erhebung Daten zu Astrazeneca.

Corona: Stiko gibt keine generelle Empfehlung für Booster-Impfung

Menschen ab 70 Jahren, deren letzte Corona-Schutzimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt, sind sind bereits zum Beispiel in NRW zur Auffrischungsimpfung aufgerufen. Wie das Landesgesundheitsministerium vergangene Woche in Düsseldorf mitteilte, werden in NRW in den kommenden Wochen rund 2,8 Millionen Bürger dieser Altersgruppe per Post informiert. Der Brief sei allerdings keine Voraussetzung für den weiterhin kostenlosen Piks beim Hausarzt.

Eine grundsätzliche Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut für eine Auffrischungsimpfung auch Unter-70-Jähriger gibt es derzeit nicht. Allerdings empfiehlt die Gesundheitsministerkonferenz allen, die beide Impfungen mit Astrazeneca oder nur das Vakzin der Firma Johnson & Johnson erhalten haben, unabhängig vom Alter, einen Arzttermin für eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff zu vereinbaren.

Nach jetzigem Wissensstand lasse die Wirksamkeit der Coronaschutzimpfung etwa ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung nach - gerade bei älteren Menschen, berichtete das Ministerium. Dennoch sei weiterhin "ein vergleichsweiser guter Impfschutz vorhanden". (fmg/dpa/les)

