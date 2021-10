Im Kochtopf zur Hochzeit

Di, 19.10.2021, 15.11 Uhr

Im Kochtopf in den Hafen der Ehe - auf diese Weise hat ein Brautpaar in Indien von sich reden gemacht. Um trotz Überschwemmungen in ihrem Heimat-Bundesstaat Kerala zu ihrer Hochzeitsfeier zu gelangen, lieh sich das Paar von einem örtlichen Tempel einen riesigen Kochtopf aus.