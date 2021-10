Große Hoffnung: Malaria-Impfungen für Kinder

Sa, 09.10.2021, 14.00 Uhr

Die WHO empfiehlt die breite Anwendung des weltweit ersten Malaria-Impfstoffs zur Immunisierung von Kindern. An der von Mücken übertragenen Krankheit sterben jährlich mehr als 400.000 Menschen, vor allem in Afrika. Die große Mehrheit der Todesopfer durch Malaria sind Kinder.