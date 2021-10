Friedensnobelpreis geht an Journalisten Ressa und Muratow

Fr, 08.10.2021, 13.49 Uhr

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland: Beide würden "mutig" für die Meinungsfreiheit in ihren Ländern kämpfen, teilte das Nobelkomitee mit.