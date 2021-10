Friedensnobelpreis: Diese zwei Journalisten bekommen den Preis

Oslo. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die beiden Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland.

Foto: Photo by MARIA TAN / AFP

Der Friedensnobelpreis 2021 geht an die Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratow. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

Friedensnobelpreisträger 2021: Der russische Journalist Dmitri Muratow. Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Für die vermutlich prestigeträchtigste Auszeichnung der Welt gab es in diesem Jahr keinen klaren Favoriten. Bekannt war im Vorhinein lediglich die Zahl der Kandidaten: 329. Beobachter rechneten auch mit Organisationen wie "Reporter ohne Grenzen" und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als mögliche Preisträger, die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja wurde auch in Betracht gezogen.

Friedensnobelpreis 2021: Wer im Vorfeld ebenfalls große Chancen hatte

Klimaschützer wie die schwedische Aktivistin Greta Thunberg oder die UN-Klimabeauftragte Patricia Espinosa galten ebenfalls als mögliche Kandidaten. Auch der Name von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde genannt.

Diese Woche wurden bereits die Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie und Literatur vergeben. Am Montag folgt die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften. Im vergangenen Jahr war mit dem Friedensnobelpreis das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ausgezeichnet worden.

(fmg/dpa)