Deutscher Chemie-Nobelpreisträger List zeigt sich überwältigt

Mi, 06.10.2021, 19.41 Uhr

Der deutsche Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List ist vom Anruf aus Stockholm nach eigener Aussage völlig überrascht worden. "Ich dachte, jemand macht einen Witz», sagte der 53-Jährige Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. List forscht an Katalysatoren, die viele chemische Reaktionen erst ermöglichen.